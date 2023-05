Presidente da Câmara de Gaia constituído arguido por suspeitas de favorecimento

(em atualização)Em causa, no que diz respeito ao presidente da autarquia de Gaia, está. O presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues foi constituído arguido por





O inquérito em que Vítor Rodrigues foi constituído arguido não é o inquérito inicial da Operação Babel, que na terça-feira levou a Polícia Judiciária a fazer sete detenções - entre as quais a do vice-presidente da Câmara de Gaia, Patrocínio Azevedo. Trata-se de um segundo inquérito que não está relacionado com alegada corrupção.



Os sete detidos na Operação Babel vão ser presentes durante a tarde desta quarta-feira a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para aplicação de medidas de coação.





A notícia de que o presidente da Câmara de Gaia foi constituído arguido neste processo foi avançada na terça-feira à noite. Na altura, a PJ adiantou que, durante as buscas, apreendeu o telemóvel do autarca assim como diversa documentação.





Além de Eduardo Vítor Rodrigues, foi também detido o vice-presidente do município de Gaia, Patrocínio Azevedo (PS) - que tem o pelouro do Planeamento Urbanístico e Política de Solos, Licenciamento Urbanístico, Obras Municipais e Vias Municipais - por ser “suspeito de receber luvas de mais de 120 mil euros através do seu advogado”, também detido, “que faria a ponte com os dois empresários do ramo imobiliário, igualmente detidos”.



Os dois empresários detidos são o diretor-executivo e fundador do Grupo Fortera, Elad Dror, e Paulo Malafaia, que já o tinha sido no âmbito da “Operação Vórtex”, ao abrigo da qual o ex-presidente da Câmara de Espinho Miguel Reis se encontra em prisão preventiva. Foram também detidos dois funcionários da Câmara Municipal do Porto, um deles chefe de uma divisão da área urbanística e outro com ligações a esta divisão, e um técnico superior da Direção Regional de Cultura do Norte.



Recorde-se que a Operação Babel centra-se na "viciação de normas e instrução de processos de licenciamento urbanístico em favor de promotores associados a projetos de elevada densidade e magnitude, estando em causa interesses imobiliários na ordem dos 300 milhões de euros, mediante a oferta e aceitação de contrapartidas de cariz pecuniário”, como explicou a PJ, em comunicado.