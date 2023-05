Operação Babel. Detido vice-presidente da Câmara de Gaia por suspeitas de corrupção

Há ainda mais seis detidos, incluindo funcionários da Câmara do Porto e vários empresários. A PJ suspeita que tenham beneficiado vários projetos imobiliários pelos quais receberam subornos. A Judiciária fez buscas em 55 locais, incluindo as câmaras de Vila Nova de Gaia e do Porto.