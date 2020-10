Presidente da confederação de yoga manipulou vítimas como numa seita

Falou dezenas de vezes com as alegadas vítimas. Na altura dos assédios, tinham todas entre 20 e 30 anos.



Além das sete que aceitaram gravar entrevista, há outras tantas mulheres que garantem ter sofrido os mesmos abusos.



Quisemos perceber em profundidade por que razão só se queixaram agora e consentiram as alegadas investidas sexuais de Jorge Veiga e Castro.



Todas, sem excepção, respondem que foram manipuladas num espírito de seita.



Culpam Jorge Veiga e Castro de se ter aproveitado da sua fragilidade emocional para as obrigar a resignar e a consentir.