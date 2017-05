Presidente da República destaca brilhantismo e retidão de caráter de Pires de Lima

Lusa 07 Mai, 2017, 12:32 / atualizado em 07 Mai, 2017, 12:34 | País

Na mensagem de condolências dirigida à família do antigo bastonário da Ordem dos Advogados, publicada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa enaltece ainda a ética de Pires de Lima, bem como a sua incessante luta por um melhor Estado de direito democrático e sistema judicial.

"Recordamos António Pires de Lima como um dos causídicos mais brilhantes da sua geração, que se distinguiu pela afabilidade de trato, pelo desassombro das suas intervenções e, acima de tudo, pela integridade de caráter", afirma o Presidente da República.

A nota de pesar do chefe de Estado recorda o "homem de leis" que "sempre se bateu pelo amadurecimento e a consolidação do Estado de direito democrático e pela melhoria do sistema de justiça em Portugal".

Marcelo Rebelo de Sousa destaca que António Pires de Lima travou essa batalha, não apenas com bastonário da Ordem dos Advogados, funções que considera ter exercido "com notável brilho", mas também como "homem público" e na sua "atividade privada, que sempre pautou pelos mais exigentes critérios éticos de rigor e probidade".

"Fê-lo ainda como benemérito, a justo título distinguido pela Cruz Vermelha Portuguesa", recorda, considerando que "com a sua morte, Portugal perde um homem frontal e independente, um advogado de exceção, um cidadão empenhado no futuro do seu País".

Lamentando uma vez mais "o seu desaparecimento", Marcelo Rebelo de Sousa considera que "os valores por que António Pires de Lima lutou devem continuar a nortear a administração da justiça e a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos", e que o seu exemplo de vida "perdurará na memória" de quem o conheceu.

O antigo bastonário da Ordem dos Advogados António Pires de Lima morreu ao início da tarde de sábado, no Hospital da Luz, Lisboa, onde se encontrava internado desde o início da semana, segundo fonte familiar.

O antigo bastonário da Ordem dos Advogados (OA), cuja saúde se degradara nos últimos anos, morreu rodeado da família, acrescentou a mesma fonte.

O velório de António Pires de Lima realiza-se a partir das 14:00 de hoje na igreja dos Santos Reis Magos, ao Campo Grande, em Lisboa. Na segunda-feira, às 13:00, haverá missa de corpo presente na igreja, realizando-se de seguida o funeral para o cemitério do Alto de S. João, onde o seu corpo será cremado, às 15:00.