Presidente da República e primeiro-ministro visitam áreas ardidas

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, deteve um homem, de 72 anos, suspeito de ter ateado um incêndio em área agrícola, em Carrazeda de Montenegro, no concelho de Valpaços, no passado dia 27 setembro, avança um comunicado enviado às redações.