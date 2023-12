O presidente da República nega qualquer favorecimento no caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no hospital de Santa Maria e garante que tem condições políticas para se manter no cargo.

Marcelo Rebelo de Sousa que foi contactado pelo filho sobre o tratamento das crianças em Portugal, mas assegura que despachou o assunto para o gabinete do primeiro-ministro, que ainda não respondeu às questões da RTP.



A troca de correspondência com o filho, o Governo e com o hospital foi enviada para a Procuradoria-Geral da República, que está a investigar o caso.