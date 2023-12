Foto: Pedro A. Pina - RTP

O Presidente da República avisa as elites políticas e económicas sobre a "nefasta perceção pública" da corrupção no país. A mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa foi transmitida com o governo demitido, e praticamente um mês depois do início da crise política. Bloco de Esquerda e PCP dizem que está na altura do poder político sair das mãos das elites económicas do país.