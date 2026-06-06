Presidente da República sublinha papel da língua portuguesa como elemento de união

"Assinalo o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas com uma saudação aos portugueses que vivem fora do nosso país. Uma mensagem que quero centrar na língua portuguesa. É o que nos une, mesmo distantes uns dos outros", refere, numa mensagem enviada aos órgãos de comunicação social na diáspora.

A mensagem foi divulgada no dia em que António José Seguro iniciou uma visita oficial ao Luxemburgo e que marca precisamente o arranque das comemorações do Dia de Portugal.

"A língua portuguesa é uma pertença que dispensa fronteiras. Uma comunhão que não se troca, apenas se partilha. E, por vezes, com imenso prazer", destaca o chefe de Estado, considerando que os emigrantes "sabem isso melhor do que ninguém".

O Presidente da República recordou que Luís de Camões "escreveu "Os Lusíadas" longe de Portugal. "Na verdade, talvez só se vê um país inteiro quando se está suficientemente longe dele", afirmou.

Por outro lado, lembrou que "a língua portuguesa também não se confina a um povo, foge a qualquer apropriação".

"É de quem a aprende. É de muitos povos e culturas, com muitas falas, sotaques e timbres. Diversa nas suas qualidades e pródiga a unir-nos", disse.

Seguro quer "reforço" da cooperação com o Luxemburgo

O Presidente da República encara com "grande expetativa" a visita oficial de três dias ao Luxemburgo e espera que a deslocação a um dos países onde a presença da comunidade portuguesa é mais significativa contribua para um reforço da cooperação entre os dois países."Tenho uma grande expectativa de que, no final desta visita, haja um reforço político, comercial e tecnológico da cooperação. Este sábado, o primeiro-ministro junta-se a esta visita e estará também presente junto das comunidades portuguesas. Portanto, é uma visita com muita expectativa", afirmou.À chegada ao Luxemburgo, e antes dos encontros oficiais previstos para sábado, António José Seguro reuniu-se com cerca de duas dezenas de empresários portugueses e aproveitou para deixar uma mensagem à comunidade emigrante.Na Embaixada de Portugal, o Chefe de Estado destacou o papel da diáspora portuguesa na promoção das relações económicas, sublinhando que os emigrantes "mesmo longe da pátria, nunca deixaram Portugal para trás"."Continuam atentos àquilo que se passa no nosso país e, sobretudo, a fomentar as trocas comerciais que são relevantes também para as empresas portuguesas", acrescentou António José Seguro, que defendeu: "Precisamos de aumentar a cooperação, precisamos de internacionalizar as nossas empresas. O Luxemburgo é um país de bom acolhimento do investimento português".

António José Seguro chegou na sexta-feira ao Luxemburgo, para uma deslocação até domingo que se divide entre contactos institucionais, hoje, e encontro com a comunidade portuguesa, no domingo.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, junta-se ao chefe de Estado ao final de sábado, depois de participar na Cimeira UE-Balcãs, em Tivat (Montenegro), na sexta-feira.

Este será o primeiro Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas assinalado no Luxemburgo e também o primeiro que Seguro e Montenegro celebram juntos.

As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas prosseguirão depois em território nacional na ilha Terceira (Açores) nos dias 9 e 10 de junho.

c/Lusa