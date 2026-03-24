Presidente do mecanismo nacional anticorrupção critica falta de avaliação de estratégia

O presidente do mecanismo nacional anticorrupção, José Mouraz Lopez, em Paris para acompanhar a apresentação do relatório de combate à corrupção da OCDE, está preocupado com esta dificuldade que existe na estratégia nacional.Uma das principais recomendações que a OCDE faz aos 60 países que são abrangidos neste relatório é a necessidade de terem sistemas de integridade mais ágeis que possam ser orientados por dados.José Mouraz Lopez explica que em Portugal este sistema de monitorização digital já está a funcionar.O sistema permite a vigilância em permanência da atividade da Administração Pública e a deteção mais fina de eventuais casos de fraude e de corrupção.