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Presidente do mecanismo nacional anticorrupção critica falta de avaliação de estratégia
A estratégia nacional contra a corrupção tem que ser medida e o seu sucesso avaliado para que a estratégia seguinte possa ser aperfeiçoada. Esta é uma das principais críticas que a OCDE faz ao sistema combate à corrupção português. Não mede, não compara, não sabe por isso onde pode melhorar o sistema nacional de integridade.
O presidente do mecanismo nacional anticorrupção, José Mouraz Lopez, em Paris para acompanhar a apresentação do relatório de combate à corrupção da OCDE, está preocupado com esta dificuldade que existe na estratégia nacional.Uma das principais recomendações que a OCDE faz aos 60 países que são abrangidos neste relatório é a necessidade de terem sistemas de integridade mais ágeis que possam ser orientados por dados.
José Mouraz Lopez explica que em Portugal este sistema de monitorização digital já está a funcionar. O sistema permite a vigilância em permanência da atividade da Administração Pública e a deteção mais fina de eventuais casos de fraude e de corrupção.
José Mouraz Lopez explica que em Portugal este sistema de monitorização digital já está a funcionar. O sistema permite a vigilância em permanência da atividade da Administração Pública e a deteção mais fina de eventuais casos de fraude e de corrupção.
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