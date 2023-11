"Pressão mantém-se" no Hospital de Santa Maria

Foto: João Marques - RTP

"Temos uma equipa de gestão de camas, que são quatro enfermeiros já com muita experiência, que estão a tentar alocar as pessoas que estão na urgência e que precisam de internamento nos lugares onde há camas vagas e as coisas estão a decorrer", explicou.



"Há muitas pessoas com doenças no serviço de urgência, em maca. Muitas delas são pessoas de idade, os avós e os país do nosso país, que têm situações complexas. Implicam vários exames complementares, radiografias, às vezes TAC, análises. Têm de ser observados por vários especialistas. Pode demorar muito tempo a investigação de alguém no serviço de urgência", sublinhou ainda Rui Tato Marinho. , explicou."Há muitas pessoas com doenças no serviço de urgência, em maca.. Implicam vários exames complementares, radiografias, às vezes TAC, análises. Têm de ser observados por vários especialistas. Pode demorar muito tempo a investigação de alguém no serviço de urgência", sublinhou ainda Rui Tato Marinho. São agora uma centena os doentes "em circulação" na urgência.





O diretor clínico do Hospital de Santa Maria deixou, uma vez mais, um apelo para que os utentes recorram, em primeira instância, aos centros de saúde.

Pediatria. Pedidos de escusa e sazonalidade



Por sua vez, a diretora de pediatria de Santa Maria, Ana Isabel Lopes, abordou os condicionamentos que se fazem sentir no seu serviço.



"Nas últimas semanas, particularmente desde o encerramento das urgências pediátricas do período noturno, em alguns hospitais da Área Metropolitana, a situação agudizou-se", afirmou.



Ana Isabel Lopes associou também esta situação ao "número significativo" de pedidos de escusa de horas extraordinárias adicionais por parte de médicos do serviço.



Isto a somar à "questão da sazonalidade": "O aumento da incidência da patologia respiratória, designadamente em crianças muito pequenas, a clássica bronquiolite, pelo tão famoso vírus respiratório sincicial, que já fez a sua aparição há umas semanas e que vai crescer exponencialmente ao longo das próximas semanas". Por sua vez, a diretora de pediatria de Santa Maria, Ana Isabel Lopes, abordou os condicionamentos que se fazem sentir no seu serviço., afirmou.Ana Isabel Lopes associou também esta situação aoIsto a somar à "questão da sazonalidade": "O aumento da incidência da patologia respiratória, designadamente em crianças muito pequenas, a clássica bronquiolite, pelo tão famoso vírus respiratório sincicial, que já fez a sua aparição há umas semanas e que vai crescer exponencialmente ao longo das próximas semanas".