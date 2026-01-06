País
Pressão nas urgências. Vários hospitais com elevados tempos de espera
A afluência às urgências do país está a agravar as condições de internamento de centenas de doentes.
Os tempos de espera para triagem também estão complicados.
Às 13h00 desta terça-feira, mais de 1.060 pessoas esperavam pela primeira observação nos hospitais do país.
A situação mais complicada... volta a registar-se no Amadora-Sintra... com doentes... a esperarem mais de 12 horas e meia...
Em Loures e Leiria... ao início da manhã os utentes urgentes esperavam quase 9 horas... mas o tempo reduziu em ambos os casos.
No Santa Maria, em Lisboa, ... o tempo de espera era há pouco de três horas e meia.