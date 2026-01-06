Pressão nas urgências. Vários hospitais com elevados tempos de espera

Há poucas vagas nas enfermarias e por isso vários hospitais mantêm dezenas de utentes na própria urgência por mais do que um dia.



Os tempos de espera para triagem também estão complicados.



Às 13h00 desta terça-feira, mais de 1.060 pessoas esperavam pela primeira observação nos hospitais do país.



A situação mais complicada... volta a registar-se no Amadora-Sintra... com doentes... a esperarem mais de 12 horas e meia...



Em Loures e Leiria... ao início da manhã os utentes urgentes esperavam quase 9 horas... mas o tempo reduziu em ambos os casos.



No Santa Maria, em Lisboa, ... o tempo de espera era há pouco de três horas e meia.