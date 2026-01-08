Pressão no serviço de urgência. Enfermeira Diretora do Amadora/Sintra renunciou ao cargo

Num comunicado, o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde

de Amadora/Sintra indicou "que a Enfermeira Diretora apresentou ontem à tutela o seu pedido de renúncia ao cargo". Decisão que, segundo a mesma nota, se fundamenta na "inexistência de condições para a continuidade do exercício de funções, apesar dos esforços desenvolvidos pelo Conselho de Administração, cujo presidente foi demitido há mais de dois meses, sem que a tutela tenha ainda assegurado a respetiva substituição".





Esta administração hospitalar confirmou ainda ter recebido "a declaração de escusa de responsabilidade apresentada pela equipa de enfermagem do Serviço de Urgência Geral (SUG) do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca", reconhecendo "a elevada pressão assistencial vivida no SUG, num enquadramento nacional marcado por significativos constrangimentos do Serviço Nacional de Saúde, particularmente agravados nos períodos de maior afluência sazonal".





Apesar do reconhecido "empenho, profissionalismo e dedicação dos enfermeiros e dos restantes profissionais de saúde, o Conselho de Administração tem vindo a solicitar "de forma reiterada à tutela a sua rápida substituição, de modo a garantir as condições de governabilidade de uma instituição com a complexidade da ULS Amadora/Sintra, o que até ao momento não se verificou".





"Não obstante os constrangimentos existentes, o Conselho de Administração tem desencadeado todas as medidas que se encontram ao seu alcance, nomeadamente a otimização da gestão de altas e a promoção do reforço da contratação de médicos em regime de prestação de serviços e implementando as ações previstas no plano de contingência sazonal de inverno, encontrando-se atualmente ativado o nível 3", lê-se na nota.





A administração assegura estar, em nome da segurança dos utentes, "disponível para um diálogo institucional construtivo, em articulação permanente com a tutela e com as entidades competentes, nomeadamente a Ordem dos Enfermeiros, na procura de soluções estruturais, sustentáveis e duradouras para o Serviço de Urgência Geral".