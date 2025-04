Preto no Branco. Episódio 17

"Amália é a atracção nacional número 1, a vedeta por excelência, e daquela escala elevada a que pertencem grandes dodo mundo: Chevalier, Edith Piaf, Judy Garland, e poucos mais.Não há o menor mistério nesta ascensão prodigiosa. O mistério é, sim, a própria Amália, que pega no estribilho mais banal e lhe dá, com a sua voz única, uma vibração e um sentimento que emocionam todos os públicos – mesmo aqueles que não decifram uma palavra do que ela canta.





A garganta de Amália – já alguém o disse – livre, solta, harmoniosa, é uma credencial de jeito diplomático de acesso fácil ao entendimento das multidões das capitais do velho e do Novo Mundo."