Preto no Branco. Episódio 18

Trata-se, na realidade, do poema 'Maldição' que resume o que é isto de fado.



Que destino ou maldição

Manda em nós, meu coração?

Um do outro assim perdido,

Somos dois gritos calados,

Dois fados desencontrados,

Dois amantes desunidos.





Por ti sofro e vou morrendo,

Não te encontro, nem te entendo,

Amo e odeio sem razão:

Coração… quando te cansas

Das nossas mortas esperanças,

Quando paras, coração?





Nesta luta, esta agonia,

Canto e choro de alegria,

Sou feliz e desgraçada.

Que sina a tua, meu peito,

Que nunca estás satisfeito,

Que dás tudo... e não tens nada.





Na gelada solidão,

Que tu me dás coração,

Não há vida nem há morte:

É lucidez, desatino,

De ler no próprio destino

Sem poder mudar-lhe a sorte…