No final dos anos 50, Portugal tem em curso uma série de obras públicas, entre elas, a construção da ponte da Arrábida, com prazo previsto de construção de 1000 dias.

A peça do Telejornal referia que “o seu único tabuleiro de 494 metros e a largura de 25 metros levantar-se-á sobre o rio a uma altura de 69 metros. O vão do arco é, com 270 metros, o maior arco em cimento armado do mundo”.



Mas, também há novidades nos transportes públicos do Porto.