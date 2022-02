Prevalência de parto instrumentado em Portugal é três vezes superior à média europeia

Raquel Costa, investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), em declarações à agência Lusa, revelou esta quinta-feira que o estudo, desenvolvido no âmbito do projeto IMAGINE EURO, visava avaliar os cuidados de saúde prestados às mulheres e recém-nascidos.A investigação, que foi selecionada para a capa da edição de fevereiro da revista "The Lancet Regional Health -- Europe", teve por base um questionário, desenvolvido de acordo com os "standards" definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que abrangeu quatro dimensões: prestação de cuidados, experiência dos cuidados, recursos humanos e estruturas, e as mudanças organizacionais relacionadas com a pandemia da covid-19.Entre março de 2020 e março de 2021, responderam ao questionário 21.027 mulheres de 12 países europeus (Itália, Suécia, Noruega, Eslovénia, Portugal, Alemanha, Servia, Roménia, França, Croácia, Luxemburgo e Espanha), sendo que destas 1.685 eram portuguesas.





Detalhes das práticas utilizadas







O questionário estava formatado tanto para mulheres que tiveram trabalho de parto (18.063) como as que não tiveram trabalho de parto (2.964).Entre as mulheres que tiveram trabalho de parto, 31% das participantes portuguesas revelaram ter tido um parto vaginal instrumentado, no qual foram utilizados fórceps ou ventosas para facilitar a expulsão do feto.", disse Raquel Costa, sublinhando que esta é uma prática sobre a qual a OMS não estabelece nenhum princípio de recomendação ou não recomendação.", afirmou a investigadora, salientando que o estudo não permite fazer uma correlação direta com a pandemia da covid-19, pois não existem dados anteriores a esse período.A par destes dados, o estudo concluiu que, valor que contrasta com a média europeia (54%).", observou Raquel Costa.Além do questionário dirigido às mulheres, que continua disponível através do "link", os investigadores estão também a reunir informação sobre os profissionais de saúde, de forma a consolidarem dados sobre quem presta os cuidados, sendo que o questionário pode ser consultado no "link"

Coordenado pelo Centro Colaborador da OMS para a Saúde Materno-Infantil de Trieste (Itália), além do ISPUP, o estudo tem como parceiros em Portugal a Administração Regional de Saúde do Algarve, a Universidade Europeia e a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto.