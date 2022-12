Previsão de mau tempo. Câmara de Lisboa apela a "precauções redobradas"

Em nota divulgada ao início da tarde, a Câmara da capital refere que, das 21h00 deste sábado às 0h00 de domingo, o aviso da meteorologia "mantém-se amarelo, com chuva por vezes forte e persistente". Das 0h00 às 3h00, o aviso "passa a laranja, com chuva forte e persistente".

"Entre as 0h00 e as 6h00 prevê-se também vento forte com rajadas até 90km/hora", prossegue a autarquia.A Câmara Municipal apela à população "para que tome precauções redobradas e siga os conselhos dos serviços municipais de Proteção Civil".

"Os agentes de Proteção Civil da cidade e os serviços operacionais municipais e das juntas de freguesia estão de prevenção para a mais pronta resposta à cidade", lê-se no comunicado da edilidade.

A Câmara havia já advertido, na sexta-feira, para chuva "persistente e por vezes forte". Isto depois de a cidade ter sido fustigada, durante a noite de quarta-feira, por chuva torrencial e consequentes cheias - houve corte de estradas, túneis e acessos a estações de transportes públicos, a somar a prejuízos em estabelecimentos comerciais, habitações e veículos.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil determinou este sábado o estado de alerta especial de nível amarelo para todo dispositivo de Portugal continental - é o segundo mais grave de uma escala de quatro.

c/ Lusa