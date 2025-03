Previsão do IPMA. Tempo volta a agravar-se

O IPMA prevê chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e trovoadas a partir desta tarde. Para além de rajadas de vento que também podem ser fortes. Motivos para que o IPMA tenha lançado um aviso de precipitação e de rajadas de vento.





Já a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) não descarta a possibilidade de surgirem "fenómenos de vento extremo", especialmente no litoral e nas zonas Centro e Sul do país.

A ANEPC alerta também para a possibilidade de inundações e cheias com o aumento do caudal dos rios e das bacias hidrográficas - sobretudo as do Tejo, Mondego e Guadiana.

O cenário de chuva e vento forte vai manter-se nos próximos dias, pelo menos até sábado.





Aliás, no sábado prevê-se uma melhoria gradual do estado do tempo no país.

Amanhã, sexta-feira, a depressão Martinho vai sentir-se, em especial, no