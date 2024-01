Primavera antecipada. Temperaturas vão rondar os 20 graus até fim de janeiro

São condições anormais para esta altura do ano.





A partir de hoje, as temperaturas começam a subir.

A agitação marítima está mais próxima da normalidade para esta altura. Dez distritos do continente estão hoje e terça-feira sob aviso amarelo devido à agitação marítima, prevendo-se onda de noroeste com 4 a 4,5 metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar com aviso a partir das 15h00 de hoje e até às 09h00 de terça-feira.



O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.