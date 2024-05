Primeiro de Maio celebrado em todo o país

As comemorações da CGTP em Lisboa iniciam-se de manhã com a corrida internacional do 1.º de Maio, com partida e chegada no Estádio 1.º de Maio. E a partir das 14h30, a central sindical promove o tradicional desfile entre o Martim Moniz e a Alameda D. Afonso Henriques, onde no fim haverá um comício que terá como orador principal o novo secretário-geral da central sindical, Tiago Oliveira, que sucedeu a Isabel Camarinha em fevereiro.Está também prevista uma manifestação no Porto, ao início da tarde, na Avenida dos Aliados.As comemorações da central sindical ocorrem ainda por todo o país, abrangendo, segundo o programa divulgado, Açores, Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Madeira, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, com manifestações, festas populares e provas desportivas.

Já a central sindical UGT comemora este ano o 1.º de Maio em Vila Real, na Praça do Município desta cidade de Trás-os-Montes. As iniciativas estão marcadas para as 11h30, com atividades desportivas e culturais e, mais tarde, com intervenções de dirigentes políticos e sindicais, destacando-se a do secretário-geral Mário Mourão.









C/Lusa