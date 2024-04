Primeiro grupo de portugueses que decidiu deixar o Irão chega a Portugal esta tarde

O secretário de Estado das Comunidades, José Cesário, afirma que, ao contrário do que estava previsto, o grupo de trinta e cinco portugueses ficou mais uma noite na Turquia.Há ainda um outro grupo de nove portugueses, mas esses cidadãos só devem chegar na quinta-feira, explica José Cesário.No que a Israel diz respeito, o secretário de Estado explica que a comunidade portuguesa no país é de trinta mil pessoas, mas são sobretudo israelitas com nacionalidade portuguesa.Apenas 25 pessoas - entre trabalhadores, turistas e estudantes - manifestaram vontade de vir para Portugal, se a situação se degradar, mas até ao momento decidiram ficar por Israel.