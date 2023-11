Primeiro-ministro vai ser investigado pelo Supremo Tribunal de Justiça

A Procuradoria-geral da República confirma que o nome de António Costa foi invocado por suspeitos do inquérito aos negócios do lítio e do hidrogénio verde a propósito de um alegada intervenção do chefe do Governo. A investigação vai acontecer num processo autónomo.

O ministro das infraestruturas, João Galamba foi constuído arguido, assim como Nuno Lacasta, Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente.



Há já cinco detenções. Desde logo duas figuras muito próximas de António Costa. Trata-se de Vitor Escária, chefe de Gabinete do primeiro ministro e também Diogo Lacerda Machado, consultor e amigo de António Costa.



Foram ainda detidos o presidente da Câmara de Sines e dois administradores da sociedade "Start Campus".



Neste processo são investigados os negócios de concessão do lítio e do hidrogénio.



Estão em causa os crimes de corrupção ativa e passiva, prevaricação e tráfico de influência.