"Prioridade estratégica". SEF com 68 novos inspetores em estágio

Os novos elementos do SEF foram recrutados por concurso interno, tendo em vista a admissão de profissionais para a Carreira de Investigação e Fiscalização.Questionado com críticas da ANA ao funcionamento do SEF, Eduardo Cabrita defendeu que este serviço “garante que Portugal seja um destino procurado pelos turistas com uma imagem de segurança”.





Na cerimónia de início do estágio, o ministro da tutela descreveu o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras como “uma prioridade estratégica da atuação do Governo”.



“Na área da Administração Interna, foi o sector que teve nesta legislatura o maior crescimento proporcional de dotação de meios humanos. Estamos a falar de um crescimento superior a 30 por cento”, apontou Eduardo Cabrita.



O ministro da Administração Interna sublinhou que este é já o terceiro curso promovido com base em concursos internos na Administração Pública. Mecanismo que, em abril, reforçou os aeroportos do país com 55 inspetores. Nos anos de 2017 e 2918, perto de 90 inspetores entraram no SEF pela mesma porta.



Em andamento, frisou o governante, está também um curso externo de inspetores – o primeiro desde 2003. O estágio deve ter início este ano.



“O que eu posso garantir é que os aeroportos nunca tiveram tantos inspetores”, afirmou Eduardo Cabrita, acrescentando que a ANA – Aeroportos de Portugal procederá a “adaptações estruturais que permitam aos inspetores as melhores condições de trabalho”.



Imigrantes. “Atuação muito ativa”



O estágio probatório dura aproximadamente um ano.

Em reação a críticas da ANA, que descreveu o funcionamento do SEF como um obstáculo à internacionalização, Eduardo Cabrita disse que a empresa “tem preocupações comerciais”, ao passo que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras “garante a segurança dos portugueses e a segurança de Portugal”.O ministro da Administração Interna quis ainda salientar o que considerou ser “a atuação muito ativa” do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras nos processos de regularização de imigrantes, assim como no domínio da prevenção do tráfico de seres humanos.Eduardo Cabrita deu como exemplo o facto de as autorizações de residência terem passado de 25 mil para 85 mil, entre 2015 e 2018.Para os 68 novos estagiários segue-se um período teórico de dois meses e, adiante, o exercício de funções, sob tutela, no aeroporto de Lisboa. O que, sublinha o próprio SEF, permitirá “um reforço de efetivo naquela estrutura aeroportuária nos meses de maior fluxo de passageiros”.Em outubro e novembro estes inspetores serão submetidos a nova fase formativa, para, em dezembro, reforçarem de novo as infraestruturas aeroportuárias.A formação teórica termina em janeiro do próximo ano. O exercício tutelado de funções em unidades orgânicas de investigação e fiscalização acaba nos meses de fevereiro e março.