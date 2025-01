Prisão preventiva para suspeito de homicídio de homem a tiro em aldeia de Beja

Fonte da Polícia Judiciária (PJ) indicou à agência Lusa que o homem foi presente hoje a primeiro interrogatório judicial.

O tribunal decretou a medida de coação mais gravosa e o homem foi conduzido para o Estabelecimento Prisional de Beja, onde vai aguardar o desenrolar do processo, adiantou.

Segundo a fonte da PJ, o suspeito foi detido pela GNR e, posteriormente, entregue à Polícia Judiciária, que o transportou, durante a madrugada de hoje, para as instalações da Diretoria do Sul, em Faro.

O homicídio ocorreu na quinta-feira à noite no interior de um café, quando o homem, de 53 anos, atingiu a tiro outro, de 38, cujo óbito foi declarado no local.

Nas declarações à Lusa, a fonte policial revelou que a desavença entre os dois homens foi originada por "motivos fúteis".

O alegado homicida estava a fumar no interior do café e foi repreendido pela vítima, o que terá levado o agressor a efetuar dois disparos que atingiram o corpo do outro homem, contou.

De acordo com a fonte policial, o presumível autor do homicídio efetuou mais "dois ou três disparos" no interior do café, quando outras pessoas presentes tentaram interferir, mas não atingiu mais ninguém.

"A arma acabou por cair ao chão", relatou, referindo que o suspeito abandonou o café e foi para casa, de onde terá telefonado para a GNR a confessar o crime.

O suspeito tem antecedentes por tráfico de droga.

A PJ revelou hoje, em comunicado, que o homem foi detido por "fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado", acrescentando que a arma do crime foi apreendida.

Uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o alerta para o homicídio, no Largo 1.º de Maio, foi dado às 21:13 de quinta-feira.

As operações de socorro mobilizaram 17 operacionais dos Bombeiros de Beja, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por oito veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).