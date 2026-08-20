Problemas no INEM. Presidente do instituto culpa "anos de estagnação" e desinvestimento

INEM vai adquirir 1400 monitores

Afirmações “inconsequentes”

“São afirmações inconsequentes e que não correspondem à realidade”, rematou.





Em entrevista à RTP, o presidente do INEM, Luís Cabral, reconhece o problema e culpa a ausência de investimento nos últimos anos.“Precisamos de nos adaptar. Isso não foi feito e agora temos de o fazer muito rapidamente”, acrescentou.“Há alterações que têm de ser introduzidas e que serão introduzidas até ao final deste ano”, disse.“Temos de ser capazes de dar a todos os meios essa capacidade para sermos mais eficazes e não estarmos apenas pendurados numa tipologia de resposta para resolver algumas outras situações”, disse.“Na maior parte das situações, não será preciso enviarmos uma equipa diferenciada e o doente segue na viatura até ao hospital”, explicou.Para além disso, vão ainda dar formação aos bombeiros para que possam administrar o medicamento adequado nos casos de hipoglicemia.Sobre os pedidos de demissão, Luís Cabral considera “um pouco abusivo” dizer que a maioria dos trabalhadores pediu a sua demissão e diz que “seria estranho estarmos num processo de reestruturação do INEM sem que houvesse algum grau de contestação”.“Seria de uma inconsciência enorme e total incoerência reduzir meios numa altura em que sabemos que há algumas zonas do país que estão deficitárias de meios”, disse.