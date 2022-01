Processo de extradição. João Rendeiro regressa a tribunal

Na última sessão, na passada sexta-feira, foi entrgue ao tribunal uma caixa com o processo de extradição enviado por Portugal, contendo dois documentos - um em português e outro em inglês.Contudo,A quebra do selo na versão em português do pedido de extradição pode levar a um impasse no processo.. Decisão que pode ainda ser contestada esta quinta-feira, em tribunal, pela defesa de Rendeiro.Esta não é a primeira vez que estes documentos criam complicações ao processo.A falta de tradutores na Procuradoria tornou complicada a tradução das milhares de páginas do processo. Ainda assim, foi possível fazer chegar toda a documentação à África do Sul antes da data limite.. No documento a que a RTP teve acesso, a defesa considerou a situação uma bomba-relógio e disse que o antigo presidente do BPP foi alvo de tentativas de extorsão.