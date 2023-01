Processo E-toupeira conhece o acórdão final

Na fase de alegações o Ministério Público (MP) pediu a condenação dos arguidos, embora sem fixar duração das penas. Em sentido inverso, as defesas refutaram a grande maioria dos crimes que eram imputados e pediram a absolvição.Paulo Gonçalves está acusado de seis crimes de violação do segredo de justiça, 21 de violação de segredo por funcionário, nove de acesso indevido, nove de violação do dever de sigilo, em coautoria, além de um crime de corrupção ativa, dois de acesso indevido e dois de violação do dever de sigilo.Júlio Loureiro e José Augusto Silva estão acusados de corrupção passiva, com este último a responder também por seis crimes de violação do segredo de justiça, 21 de violação de segredo por funcionário, nove de acesso indevido, nove de violação do dever de sigilo, 28 de acesso ilegítimo e um de peculato.O caso E-toupeira remonta a 2018 e na fase de instrução a SAD encarnada foi deixada de fora do julgamento.A leitura da decisão está marcada para as 13h30.