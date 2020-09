Procurador alemão garante à RTP que há provas materiais de que Madeleine McCann está morta

Há provas materiais de que Madeleine McCann está morta. O porta-voz da procuradoria alemã que está a investigar o caso garante que só faltam "pequenas peças do puzzle" para acusar Christian Bruckner do homicídio da menina inglesa que desapareceu no Algarve a 3 de maio de 2007. A investigação do Sexta às 9 revela novas provas que incriminam Bruckner em vários crimes pelos quais está a ser investigado em Portugal e na Alemanha. Uma reportagem da jornalista Sandra Felgueiras.