Procurador europeu. Candidata preterida admite pedir impugnação do concurso internacional

Ana Carla Almeida admitiu à RTP a hipótese de pedir a impugnação do concurso internacional e considera que este caso põe em causa o Estado de Direito.



Desmente ainda a ministra da Justiça, esclarecendo que o conselho superior do Ministério Público não tinha nenhum papel decisivo no concurso.