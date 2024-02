Procuradora-geral da República diz que Ministério Público deve ser imune a "pressões e ingerências"

Na cerimónia de abertura do XIII Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), que decorre até 2 de março em Ponta Delgada, nos Açores, Lucília Gago fez várias alusões às críticas dirigidas à Operação Influencer e à operação na Madeira que “visam descredibilizar as investigações e quem as dirige”.



Imune a pressões ontem, como hoje e também no futuro





incomum fertilidade de significantes eventos recentes - geradora de turbilhões de comentários, interrogações e interpelações - confunde alguns, atordoa outros, acentua o ruído e propicia a desesperança".

No início da sua intervenção, a procuradora-geral da República, referiu-se à "





"Somos confrontados e fustigados pelo novel questionamento sobre a adequação dos meios empregues e sobre os "timings" das diligências, disse a PGR, afirmando que se pretendeu culpar a procuradora-geral da República e o Ministério Público como "os principais responsáveis das páginas mais negras da realidade judiciária" que hoje se vive. , disse a PGR, afirmando que se pretendeu culpar a procuradora-geral da República e o Ministério Público comoque hoje se vive.

Também o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), Adão Carvalho, defendeu que "autonomia e responsabilidade são a pedra de toque de um Ministério Público (MP) moderno, independente, isento de ingerências políticas, próprio de um verdadeiro Estado de direito democrático" e acusou os partidos e políticos em campanha de estarem a tentar criar obstáculos ao que ainda funciona na justiça, questionando a necessidade de alterações à lei tendo por base casos (mediáticos) isolados.





"A ideia que fica é que não querem resolver os problemas da justiça, querem é criar entraves àquilo que ainda vai funcionando. Não apresentam uma política para a justiça, mas uma política para a não justiça", criticou Adão Carvalho.



Autonomia do MP dependente de autonomia financeira





Na intervenção que fez no Congresso, a procuradora-geral da República frisou que a Justiça exige um “crescente reforço de meios, modernização e reafirmação, seja pela sua maior prontidão, seja pela substância dos resultados alcançados”.







Acrescentando ainda a necessidade de ser consagrada autonomia financeira ao Ministério Público uma vez que "só a autonomia financeira permitirá também garantir a efetiva autonomia do MP relativamente aos demais poderes do Estado" e que “só ela proporcionará a afetação de recursos necessários” para combater eficazmente a criminalidade, “particularmente a mais grave, a mais censurável e violenta”.