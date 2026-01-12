Professor de natação detido por abuso sexual de crianças em Lisboa
Um professor de natação de 37 anos foi detido em Lisboa por suspeita da prática de crimes de abuso sexual sobre duas crianças de 7 e 11 anos, divulgou hoje a Polícia Judiciária (PJ).
Em comunicado, a PJ refere que o homem é suspeito de ter praticado "atos sexuais relevantes" com dois rapazes, enquanto exercia funções numa piscina pública de Lisboa.
"Os factos chegaram ao conhecimento das autoridades quando um dos meninos revelou à mãe o que o professor fazia durante as aulas", explica.
O suspeito já foi presente a interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações diárias às autoridades, proibição de frequentar piscinas de acesso público, proibição de contactos com as vítimas e as suas famílias e obrigação de entrega do passaporte.