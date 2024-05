Professores do STOP iniciam greve

O coordenador André Pestana disse que a greve se justifica pelo facto de “”, e contra “as muitas aulas que os alunos perderam o ano passado para realizar as provas de aferição, que sobrecarregaram muito os profissionais de educação”.Numa conferência de imprensa, em Coimbra, o dirigente sindical salientou que a greve “”, considerando que deve existir uma discussão com os professores para perceber se fazem sentido as provas de aferição.Os pré-avisos de greve dirigidos a todos os trabalhadores docentes e com funções docentes foram emitidos até ao final de maio.Entre 2 e 13 de maio as escolas podem realizar as provas de aferição do 2.º ano de Educação Física e Educação Artística, que marcaram o início de mais um ano de provas e exames nacionais.Depois, entre 16 e 27 de maio, chega a vez dos alunos do 5.º ano mostrarem os seus conhecimentos em Educação Musical e os do 8.º ano realizarem as provas da componente de produção e interação orais de Inglês.