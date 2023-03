Professores em greve no norte e centro

A greve foi anunciada pelo secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), que integra a plataforma, durante a manifestação em Lisboa no dia 11 de fevereiro.Na altura, Mário Nogueira afirmou que os professores voltariam a estar em greve se não chegassem a um acordo com o Ministério da Educação, como acabou por acontecer na semana passada após a última reunião negocial sobre o regime de recrutamento e mobilidade.Hoje estarão em greve os docentes dos distritos de Coimbra para norte e na sexta-feira é a vez dos professores dos distritos de Leiria para sul.As escolas terão, no entanto, que assegurar serviços mínimos, decretados na segunda-feira pelo Tribunal Arbitral.Para sábado estão agendadas manifestações em Lisboa e no Porto.