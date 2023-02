Professores recorrem à justiça para contestar serviços mínimos

, anunciou na última noite, em conferência de imprensa, o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, referindo-se à decisão do Tribunal Arbitral como “uma ilegalidade”.Mário Nogueira manifestou “surpresa” com a definição de serviços mínimos quando o próprio Ministério da Educação “desistiu deles”., apontou o dirigente sindical.

A paralisação dos dias 2 e 3 de março foi convocada por Fenprof e FNE, em conjunto com outros sete sindicatos.



Ao abrigo da decisão do Tribunal Arbitral, as escolas vão ter de assegurar, no mínimo, três horas de aulas. Ficam ainda obrigadas a garantir os serviços de refeições e de portaria, além do apoio a alunos em situação mais vulnerável.Mário Nogueira argumenta que não se justifica decretar serviços mínimos porque a greve é de apenas um dia em cada escola: na quinta-feira, a paralisação decorre nos estabelecimentos de ensino de Coimbra para norte e na sexta-feira de Leiria para sul.“Portanto, em nossa opinião,”, insistiu.

As nove ações, precisou Mário Nogueira, dividem-se “entre a apresentação de intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias, ao abrigo do artigo 109 do Código de Procedimento dos Tribunais Administrativos, com o objetivo de poder suspender estes serviços mínimos, e outras organizações irão entregar providências cautelares”.

Garantindo que a greve é para manter, porque o Governo “não está a dar respostas” às reivindicações da classe docente, Mário Nogueira apontou para novas datas as manifestações no Porto e em Lisboa, que passam a realizar-se, respetivamente, nos dias 4 e 11 de março.O ministro da Educação, João Costa, veio já deixar claro que que não pensa demitir-se, mesmo que as negociações com os professores falhem.”, vincou o governante.

c/ Lusa