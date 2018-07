Professores irredutíveis mantêm protesto

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

Os sindicatos questionaram os professores sobre os caminhos a seguir no braço-de-ferro com o Governo.



Os resultados do inquérito a que a Antena 1 teve acesso não deixam dúvidas, como conta a jornalista Raquel Morão Lopes.



As estruturas sindicais retomam na próxima quarta-feira o diálogo com a tutela, numa altura em que prossegue a greve às avaliações. Protesto para o qual foram decretados serviços mínimos.



As notas internas dos alunos nos próximos oito dias.