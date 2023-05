Programa Bairros Saudáveis apresenta primeiros resultados

Este programa entrou em vigor em julho de 2020 para apoiar intervenções locais de melhoria das condições de saúde e qualidade de vida em territórios vulneráveis em Portugal continental, através de projetos apresentados por associações, movimentos cívicos e organizações de moradores.Construção de "skates" com plástico reciclado, combate à mutilação genital feminina e requalificação de uma ribeira foram alguns dos 242 projetos financiados pelo programa, depois de 774 propostas apresentadas durante o período de candidaturas.A apresentação dos resultados decorrerá no Porto, contando com intervenções da coordenadora nacional do programa, Helena Roseta, e do ministro da Saúde, Manuel Pizarro.