Projeto de lei de reposição de freguesias aprovado na Assembleia da República

São 302 freguesias que são repostas, ao fim de 12 anos.







O Projeto de Lei teve os votos a favor dos proponentes PSD, PS, BE, PCP, Livre e PAN, e ainda do CDS-PP, o voto contra da Iniciativa Liberal e a abstenção do Chega.



Estas freguesias que agora vão ser repostas foram agregadas em 135 uniões de freguesia ou extintas e os seus territórios distribuídos por outras autarquias durante a reforma administrativa que em 2013 reduziu 1.168 freguesias do continente, de 4.260 para as atuais 3.092, por imposição da "troika".



"Esta é uma grande notícia para milhares de portugueses e também para as freguesias de Portugal", afirmou Jorge Veloso.



Segundo o presidente da ANAFRE, "a partir de hoje foram criadas mais 302 freguesias que agora obedecem a um processo de desagregação".



Quanto à mobilização de populações ao parlamento, o responsável classificou como "uma injustiça" o atual "processo de agregação, feito sem ouvir os autarcas, sem ouvir as populações".



"Estou convicto que este processo de desagregação beneficiará, e muito, as populações", disse ainda, lembrando que as pessoas estavam "ávidas de reaver a sua freguesia".

O projeto de lei, subscrito por PSD, PS, BE, PCP, Livre e PAN, tem em conta 135 processos de pedidos de reversão, quase todos de uniões de freguesias de Portugal continental, mas também repõe freguesias que tinham sido extintas, como a de Brenha, na Figueira da Foz, e a de Bicos, em Odemira.



O PCP entregou também na Assembleia da República uma proposta de aditamento para acrescentar a reposição de mais cerca de meia centena de pedidos de desagregação, muitos dos quais rejeitados por terem entrado no parlamento além do prazo limite. O partico defende que “todos os processos instruídos, aprovados e encaminhados pelos órgãos legítimos do poder local democrático para a Assembleia da Republica devem ser considerados neste procedimento”.



Segundo o enunciado do projeto conjunto, nos próximos meses existirá um trabalho intenso para preparar a reposição das freguesias a tempo de serem incluídas nos boletins de voto nas próximas eleições autárquicas, previstas para setembro ou outubro.