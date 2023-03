Projeto europeu quer promover saúde mental de crianças de famílias vulneráveis

O projeto "Let`s Talk About Children" que, em Portugal, é coordenado pela UC e conta também com a participação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), junta onze instituições de nove países.

O objetivo é o de que os profissionais "possam adquirir novas competências para trabalhar com as famílias em prol do bem-estar das crianças" que vivem em "contextos familiares vulneráveis, como, por exemplo, famílias em que há casos de doença mental, carências económicas ou dificuldades na integração social", referiu a UC.

O "Let`s Talk About Children" será implementado em escolas do primeiro e do segundo ciclos da região de Coimbra e em serviços de psiquiatria e saúde mental para crianças e adultos a nível nacional.

Coordenado pela Universidade de Turku, na Finlândia, o projeto foi financiado pela Comissão Europeia com cerca de três milhões de euros no âmbito do programa EU4Health (que apoia projetos que respondem a desafios na área da saúde).

A intervenção a implementar baseia-se na metodologia que dá nome ao projeto.

Trata-se de "uma intervenção psicossocial criada na Finlândia, pela psiquiatra Tytti Solantus, baseada na evidência, centrada na criança e na família, cujo objetivo principal é a promoção da saúde mental das crianças, bem como a prevenção da transmissão intergeracional de problemas de saúde mental", explicou o docente da Faculdade de Medicina da UC, especialista em psiquiatria e coordenador do projeto em Portugal, Joaquim Cerejeira.

Segundo Joaquim Cerejeira, "esta metodologia contempla o treino de profissionais que lidam com famílias para que possam adquirir competências específicas, que serão fundamentais para que reconheçam precocemente as necessidades psicossociais das crianças e das suas famílias".

Durante a primeira etapa de implementação do projeto, serão auscultadas as entidades que prestam apoio a famílias em situações de vulnerabilidade, como escolas, autarquias, serviços de saúde e associações.

O objetivo é "identificar e avaliar as respostas existentes, bem como as suas limitações e dificuldades", acrescentou o docente.

Depois, terá início a capacitação dos profissionais que lidam com as famílias e com as crianças nos contextos educativo e da saúde.

Este treino levará os profissionais a adquirirem metodologias que os levem a "reconhecer precocemente famílias em situação de vulnerabilidade e, através de intervenções multidisciplinares, promover as competências parentais, o desenvolvimento psicossocial das crianças e a saúde mental de toda a família", acrescentou.

O trabalho de auscultação já se encontra em curso, estando prevista a fase de capacitação dos profissionais de saúde para o mês de junho. A apresentação pública do projeto acontecerá no início desse mês, na UC, durante o simpósio "Vamos falar sobre crianças".

Em Portugal, participam no projeto, além de Joaquim Cerejeira, a investigadora da Faculdade de Medicina da UC e do Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra Ana Paula Silva, a docente da mesma faculdade e especialista em pediatria Fernanda Rodrigues, a psiquiatra Tânia Vieira da Silva (que lidera a equipa do CHUC) e as pedopsiquiatras Maria Laureano e Sara Pedroso.

O projeto estará em curso até 2025, envolvendo instituições de Portugal, Finlândia, Chéquia, Bélgica, Itália, Estónia, Grécia, Polónia e Roménia.