Proposta "cega". PSD/CDS vota contra expansão de corredores BUS na Câmara de Lisboa

O vereador em substituição do Livre, Carlos Teixeira,perante uma "cidade congestionada de carros" e em que diz ser "preciso atribuir vias prioritárias para estes transportes públicos"."Num espaço de um mandato, poderíamos perfeitamente alcançar essa meta e os gastos andariam em torno de meio milhão de euros, que é o equivalente a dois autocarros novos", aponta na Antena 1.Pela voz de Carlos Teixeira, o partido defende que este rumo tornaria os autocarros da Carris mais eficientes - viaturas que têm apresentado uma descida gradual da velocidade média - não deixando de dar espaço para trabalhar a proposta.

"Os serviços podem olhar para esta metodologia, adaptá-la e daí retirar uma meta", afirma o vereador na autarquia lisboeta, que ainda assim "acha difícil" existir "vontade política" para aplicar o programa.







Outros medidas incluem dar prioridade aos transportes públicos em cruzamentos, ajustando os tempos do semáforo para dar passagem mais rápida aos autocarros - algo que o presidente da Carris assumiu que estava a ser preparado numa entrevista recente que deu à agência Lusa

Excerto das declarações de Carlos Teixeira à Antena 1

"Não podemos ter soluções cegas, isso é um absurdo"

"A meta é sempre melhorar a qualidade do serviço público", responde, dando a Rua Morais Soares e a Avenida da Liberdade como exemplos de projetos a ser planeados, numa lógica de trabalhar "caso a caso".



Em reunião privada do executivo, realizada na quarta-feira, PS, PCP, BE e Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre) votaram a favor a proposta do Livre, enquanto PSD/CDS, que governam a autarquia sem maioria, votaram contra.Em reação à Antena 1, o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa aponta o dedo à forma como o Livre quer aumenta a rede de corredores.Filipe Anacoreta Correia mostra-se disponível para trabalhar a proposta, mas diz que, no âmbito da iniciativa "Contra a guerra, pelo clima: proposta pela redução da dependência dos combustíveis fósseis na cidade de Lisboa".O autarca já tinha assumido em entrevista à Antena 1 no último mês que a divisão de mobilidade da câmara está a trabalhar com a transportadora Carris em projetos de corredores BUS, mas continua a preferir não ter uma meta.

Excerto de declarações de Filipe Anacoreta Correia à Antena 1