Proposta de aumentos contestada. Médicos e Ministério em nova ronda de negociações

. Na quinta-feira, ao fazer o balanço do derradeiro de três dias de greve dos clínicos do Serviço Nacional de Saúde, Roque da Cunha insistiu ainda na ideia de que. Por outro lado, a proposta que enquadra um novo modelo de dedicação em pleno ao SNS acarreta “condições altamente penosas”, desde logo 300 horas de trabalho extraordinário., antecipou o dirigente sindical, olhando à ronda negocial desta sexta-feira.

Depois da greve de três dias convocada pelo SIM, que, segundo a estrutura, teve uma adesão a rondar os 90 por cento, a partir do dia 1 de agosto é a vez da FNAM.

O Sindicato Independente dos Médicos mantém, por agora, as greves regionais e dos médicos internos marcadas para agosto e setembro, avisando que

A greve dos médicos internos está agendada para os dias 16 e 17 de agosto. Já as greves regionais têm início a 9 e 10 de agosto no centro do país e chegam ao fim a 20 e 21 e setembro a norte. Na Madeira, o Governo Regional chegou a um entendimento com as estruturas sindicais.Decorrem ainda as greves promovidas pelo SIM ao trabalho extraordinário dos médicos de família e à “produção adicional” nos hospitais, que terminam a 22 de agosto.

“Não faremos qualquer análise parcelar”

Também, reagiu a FNAM, prometendo levar “em tempo útil” uma contraproposta do Ministério da Saúde.A FNAM fez saber que a sua presença nesta ronda de negociações visará somente “registar presencialmente a entrega da proposta e dar conta da sua posição”.O ministro da Saúde quis reiterar, na quinta-feira, estar comprometido com um diálogo construtivo. Manuel Pizarro sustentou, todavia, que este deve ocorrer em negociações, por oposição ao espaço mediático. Por sua vez, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, adiantou que a proposta remetida aos sindicatos abrange a generalização das unidades de saúde familiar modelo B e o novo regime de dedicação plena ao SNS, tidas como prioridades do Executivo.



