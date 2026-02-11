Proteção Civil alerta para forte precipitação com risco de cheias e desmoronamentos

Na conferência de imprensa de final da tarde da Proteção Civil, o comandante nacional Mário Silvestre sublinhou a forte precipitação esperada no território nacional, com consequente aumento do fluxo de água nos rios.





Em resposta à RTP Notícias, Mário Silvestre explicou que o rebentamento do dique no Mondego aconteceu "na margem direita do rio, a que do ponto de vista do impacto nas populações menos impacto tem".





O comandante nacional da Proteção Civil assegurou que está a ser "monitorizada" a situação de rutura de um dique na margem direita do rio Mondego, em Coimbra, e que não há até ao momento "impactos significativos em povoações".



"A água está a sair para a zona dos campos que ficam situados naquela zona, de momento sem impactos significativos, continuamos obviamente a monitorizar a situação e a acompanhar e temos todos os recursos disponíveis para fazer face a esta situação", afirmou Mário Silvestre.



O comandante, que falava numa conferência de imprensa para fazer um ponto de situação das cheias no país realizada na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) em Carnaxide, Oeiras, referiu que a rutura ocorreu pelas 18:00, na zona de Casais, junto ao viaduto da A1, na margem direita do Mondego.



"Em virtude do potencial comprometimento dos pilares da A1 que passa naquela zona procedeu-se ao corte da A1 nos dois sentidos e, portanto, haverá um desvio de trânsito para que se evite a passagem de veículos naquela infraestrutura", explicou.



Mário Silvestre referiu ainda que os meios necessários estão posicionados no terreno e que a evolução será reavaliada nas próximas horas, admitindo que, "no limite", poderão ser retiradas mais populações caso se justifique: "Isto não é matemática e, portanto, não conseguimos definir exatamente como. O que vamos fazer é continuar a acompanhar em permanência a situação".







c/ Lusa