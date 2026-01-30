Proteção Civil alerta para subida dos caudais do Tejo em Almourol

Em declarações à agência Lusa, o comandante sub-regional da Proteção Civil do Médio Tejo disse que os caudais registados hoje na estação de Almourol, em Vila Nova da Barquinha, aproximam-se dos 3.000 metros cúbicos por segundo, valor que faz "disparar os alertas".

David Lobato explicou que esses valores podem agravar-se com a chuva prevista para os próximos dias e com o contributo das descargas das barragens espanholas.

A Proteção Civil mantém-se assim atenta à evolução das cheias na bacia do Tejo, com o plano especial em alerta amarelo, o segundo mais elevado de uma escala de quatro.

Entre os principais pontos afetados estão a estação de canoagem de Alvega, em Abrantes, o cais de Almourol, em Tancos, já submerso, o parque de estacionamento e a zona ribeirinha de Constância, a par de dezenas de estradas e vias submersas no distrito.

A Proteção Civil apela à população para evitar as margens do rio e não atravessar estradas inundadas, alertando que a previsão de chuva para o fim de semana e próxima semana pode agravar o cenário.

A região do Médio Tejo agrega 11 municípios do distrito de Santarém - Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha.