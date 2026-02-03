Proteção Civil de Pedrógão Grande alerta para risco de eletrocussão

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Pedrógão Grande classificou como "significativos" os danos causados em redes de fornecimento elétrico pela depressão, que atingiu a região centro há sete dias e deixou "postes e cabos danificados e caídos na via pública", que agora comportam "perigos de eletrocussão".

Numa mensagem divulgada através das redes sociais, a Proteção Civil do município de Pedrógão Grande explicou que "muitos dos cabos já se encontram em carga", têm energia elétrica e deve haver a "máxima precaução" para evitar contactos e casos de eletrocussão.

Quem se deslocar para as zonas afetadas deve "nunca tocar em cabos elétricos caídos ou danificados" e "manter distância de postes, cabos ou estruturas suspeitas", aconselhou a Proteção Civil.

O Serviço Municipal de Proteção Civil pediu também para a população não se aproximar de estruturas da rede elétrica destruídas, "mesmo que os cabos aparentem não ter energia", e para sinalizar situações que detete, contactado "imediatamente as autoridades competentes".

"A E-Redes continua no terreno para garantir que a energia elétrica chegue a todo o território do concelho o mais rapidamente possível", referiu a Proteção Civil de Pedrógão Grande, acrescentando que "todas as situações relacionadas com a rede elétrica devem ser registadas na plataforma da E-Redes (https://balcaodigital.e-redes.pt/home/risky)".