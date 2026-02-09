Proteção Civil prevê chuva intensa e vento forte até 4.ª feira e alerta para inundações

"Os nossos rios, neste momento, estão no limite da capacidade e, portanto, é natural que com esta precipitação haja, novamente, um aumento da gravidade das inundações um pouco por todo o país, nomeadamente na zona Norte e Centro", afirmou o comandante nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre.

Num ponto de situação pelas 19:00, em conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, Mário Silvestre reforçou que a previsão meteorológica se mantém, "com chuva intensa, por vezes forte, no litoral Norte e Centro, com vento moderado mais forte na costa e nas terras altas, com rajadas fortes no Norte e Centro, que podem ir até 75 quilómetros/hora", e também com agitação marítima e queda de neve acima dos 1.000 metros.

"Esta condição meteorológica, que irá manter-se previsivelmente até à próxima quarta-feira, irá obviamente ter um impacto significativo nas nossas albufeiras, que já estão saturadas e com muita água e com elevados caudais", frisou.

O comandante nacional da ANEPC sublinhou que o quadro meteorológico previsto requer "redobrados cuidados" em várias matérias da vida quotidiana, em particular na circulação rodoviária.

"Reforçar que, mais uma vez, é um episódio de chuva, a chuva em si não terá grande impacto, mas aquilo que a chuva vai provocar nos diversos leitos de água será um problema significativo e poderá constituir-se como um risco, novamente, para toda a população portuguesa", realçou.

Em risco significativo de inundações, destaca-se os rios Mondego, Tejo, Sorraia e Sado, informou Mário Silvestre, indicando que estão também com risco de inundação os rios Vouga, Águeda, Lima, Cávado, Ave, Douro, Tâmega, Lis e Guadiana.

O responsável da Proteção Civil alertou para todos os cursos de água que se situam na região Norte, em particular no Minho, porque "serão provavelmente aqueles que sofrerão mais impacto pela precipitação que se vai fazer sentir", nomeadamente durante o dia de terça-feira.