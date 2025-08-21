Proteção Civil regista 59 novos fogos sendo Piódão e Castelo Rodrigo os mais preocupantes

Segundo o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, entre as 00:00 e as 17:00, registaram-se "59 ocorrências, seis das quais durante o período noturno", e nas ocorrências ativas estavam "empenhados 2.258 operacionais, 711 veículos e 38 meios aéreos".

No ponto de situação na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide (Oeiras), pelas 19:00, Mário Silvestre avançou que, nessa altura, existiam "duas ocorrências que apresentam maior preocupação", nomeadamente a "de Piódão", com "uma área ardida bastante extensa, com um perímetro de incêndio a rondar neste momento os 290 quilómetros".

"Portanto, é um trabalho difícil, árduo, de consolidação de muitos pontos quentes e com resolução de muitas zonas de incêndio que vão dando muito trabalho aos operacionais que estão no local", salientou o comandante nacional.

A expansão deste incêndio durante o dia de hoje "foi bastante mais reduzida do que nos dias anteriores", o que "leva a chegar a esta hora com um incêndio, embora ativo, muito mais estável e com muito trabalho para as próximas horas", acrescentou.

O comandante disse ainda que se prevê uma noite "com uma situação mais favorável para o combate".

O outro incêndio em curso é o de Figueira de Castelo Rodrigo, onde "estão empenhados 1.861 operacionais, com 620 veículos e 25 meios aéreos".

"À hora da recolha dos dados, estava também em curso o incêndio em Portel, que entretanto já entrou em fase de resolução", referiu.