Proteção Civil regista mais de mil ocorrências até às 18

Segundo o oficial de operações do comando nacional de emergência e proteção civil, entre as 00:00 e as 18:00 registaram-se "1.069 ocorrências e estiveram envolvidos 3.990 operacionais e 1.400 meios terrestres".

Em relação às áreas mais afetadas, a ANEPC contabilizou "533 ocorrências em Lisboa e Vale do Tejo, 259 na região centro, 196 na região norte, 77 no Alentejo e quatro no Algarve".

A maioria das situações que envolveram meios de assistência e socorro relacionaram-se com inundações (506), quedas de árvores (246), limpeza de via (140) e quedas de estruturas (129), informou a mesma fonte.

O oficial de operações salientou que, durante a tarde, não há registo de feridos e apenas durante a manhã se verificou "um salvamento aquático na Praia do Sul, na Ericeira", no concelho de Mafra (distrito de Lisboa), "com dois feridos transportados ao hospital", com ferimentos ligeiros.

Ainda durante a manhã, acrescentou, "houve um desalojado em Paço de Arcos [concelho de Oeiras, distrito de Lisboa], numa habitação", devido a danos no imóvel.

Portugal continental está a ser afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, provocando chuva, trovoadas e vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).