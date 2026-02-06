EM DIRETO
Depressão Marta a caminho de Portugal. A evolução do estado do tempo ao minuto

Proteção Civil sem reporte de situações graves com subida dos caudais dos rios

Proteção Civil sem reporte de situações graves com subida dos caudais dos rios

A Proteção Civil informou hoje que não foram registadas durante a noite situações significativas relacionadas com aumento dos caudais dos rios, com exceção do Douro, que transbordou para as margens do Porto e Vila Nova de Gaia.

Lusa /

VER MAIS

"Não temos conhecimento a esta hora [08h30] de situações gravosas. O aumento dos caudais dos rios continua a ser monitorizado pelos Comandos Sub-Regionais, mas não temos indicação de que durante a noite tenham sido retiradas mais pessoas", disse à agência Lusa Elísio Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com Elísio Pereira, a situação mais preocupante foi registada no rio Douro, que transbordou hoje de madrugada para as margens do Porto e de Nova de Gaia, mas sem vitimas ou danos significativos.

Tópicos
PUB
PUB