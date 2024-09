Proteção de Dados investiga Instituto de Segurança Social após reportagem da RTP

Em julho, denunciámos aqui que a Segurança Social deixou milhares de documentos expostos na via pública com dados pessoais de cidadãos.



O incidente aconteceu na repartição de Barcelos, mas levantou dúvidas a vários especialistas sobre os procedimentos utilizados pelo Instituto Público.



A Comissão Nacional diz que só se pronuncia depois de ter conclusões.

Em causa estará uma contraordenação grave da Segurança Social, que pode corresponder a uma multa de dez milhões de euros.



A investigação jornalística foi uma parceria da RTP com o Jornal Sete.