Protesto à porta do Ministério da Educação alerta para direitos de crianças com necessidades especiais

Lourenço Santos, representante deste movimento, refere que há 100 mil crianças e jovens em Portugal com necessidades educativas especiais.





O MIE já levou ao Parlamento 12 projetos com medidas para melhorar esta inclusão, mas só três foram aprovadas. A falta de respostas das escolas e do Governo leva o movimento à rua esta quarta-feira.

Lourenço santos diz que não se pode desistir.O Movimento por uma Inclusão Efetiva (MIE) reúne pais e encarregados de educação. Luta pela concretização de direitos de crianças com necessidades educativas especiais, exigindo um plano de acompanhamento, monitorização e avaliação e a responsabilização das entidades envolvidas para garantir uma educação efetivamente inclusiva em Portugal.





O movimento surgiu em 2022 e tem promovido manifestações e reuniões com o Governo para alertar sobre as lacunas na implementação da legislação de educação inclusiva, como o Decreto-Lei 54/2018.