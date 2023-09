Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Foram detidos 16 jovens ativistas climáticos que, esta manhã, bloquearam a entrada do Conselho de Ministros. Os estudantes prenderam-se às portas com cola e tubos de ferro do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em Algés, o local onde está a decorrer a reunião. O grupo de ativistas considera inaceitável que os governos não façam nada contra a crise climática.